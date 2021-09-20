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Ру Тат
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20 сентября 2021  21:58

Путин и Токаев оценили решения, принятые на мероприятиях ШОС и ОДКБ

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Стороны обсудили недавно прошедшие мероприятия ШОС и ОДКБ, а также оценили решения, принятые на них.

«Состоялся телефонный разговор Президента РФ Владимира Путина с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым <...>, - говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Кремля. — Президенты обсудили работу недавних многосторонних мероприятий по линии ОДКБ и ШОС, выразив удовлетворение достигнутыми договоренностями».

Кроме того, казахстанский лидер поздравил Путина с успешным проведением выборов в Государственную Думу VIII созыва. 

«Касым-Жомарт Токаев высказал соболезнования в связи с трагедией в Перми. Владимир Путин, в свою очередь, просил передать слова сочувствия семьям погибших в результате инцидента со стрельбой в Алма-Ате», — отметили в пресс-службе.

#Путин Владимир #телефонный разговор
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