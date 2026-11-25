Сотрудничество России и Казахстана в сфере высоких технологий и искусственного интеллекта обсудят Президенты двух стран Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев. Об этом российский лидер сообщил на встрече с казахстанским коллегой в Кремле, передает ТАСС.

Путин отметил, что предстоящие переговоры затронут взаимодействие двух стран в высокотехнологичных отраслях, в том числе развитие искусственного интеллекта. Токаев также приехал в Россию для участия в конференции Сбербанка «Путешествие в мир искусственного интеллекта».