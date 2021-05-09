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Ру Тат
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9 мая 2021  00:06

Путин и Токаев обсудили интеграцию в ЕврАзЭс и борьбу с коронавирусом

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Стороны обменялись поздравлениями с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, а также борьбу с пандемией Covid-19.
Лидеры государств отметили особое значение данного праздника для народов России и Казахстана, которые бережно хранят память о людях, героически сражавшихся на фронте и трудившихся в тылу.
Также обсуждались практические вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на торгово-экономическое взаимодействие.
«Лидеры также обменялись мнениями о ходе коллективной работы по продвижению интеграционных процессов в рамках ЕврАзЭс и затронули некоторые аспекты региональной безопасности», — отмечает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин Казахстан
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