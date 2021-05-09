Путин и Токаев обсудили интеграцию в ЕврАзЭс и борьбу с коронавирусом

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Стороны обменялись поздравлениями с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, а также борьбу с пандемией Covid-19.

Лидеры государств отметили особое значение данного праздника для народов России и Казахстана, которые бережно хранят память о людях, героически сражавшихся на фронте и трудившихся в тылу.

Также обсуждались практические вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на торгово-экономическое взаимодействие.

«Лидеры также обменялись мнениями о ходе коллективной работы по продвижению интеграционных процессов в рамках ЕврАзЭс и затронули некоторые аспекты региональной безопасности», — отмечает пресс-служба Кремля.