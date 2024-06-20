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Путин и То Лам приняли заявление об углублении стратегического партнерства
Президенты России и Вьетнама Владимир Путин и То Лам в Ханое приняли совместное заявление двух стран о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации Российско-Вьетнамского Договора об основах дружественных отношений.
Список документов, обмен которыми прошел в присутствии лидеров стран, опубликован на сайте Кремля, среди них – соглашения между правительствами двух стран о сотрудничестве в области высшего образования, о сотрудничестве Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ с Ханойским университетом и Вьетнамской академией общественных наук, план по взаимодействию между Федеральной таможенной службой и Главным таможенным управлением в области борьбы с таможенными правонарушениями на 2024–2026 годы и др.
Владимир Путин прибыл во Вьетнам накануне вечером, после государственного визита в КНДР, где провел полноформатные переговоры с лидером республики Ким Чен Ыном. На площади перед Президентским дворцом в Ханое прошла церемония официальной встречи гостя Президентом Вьетнама То Ламом.
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