Путин и То Лам приняли заявление об углублении стратегического партнерства

Президенты России и Вьетнама Владимир Путин и То Лам в Ханое приняли совместное заявление двух стран о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации Российско-Вьетнамского Договора об основах дружественных отношений.

Список документов, обмен которыми прошел в присутствии лидеров стран, опубликован на сайте Кремля, среди них – соглашения между правительствами двух стран о сотрудничестве в области высшего образования, о сотрудничестве Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ с Ханойским университетом и Вьетнамской академией общественных наук, план по взаимодействию между Федеральной таможенной службой и Главным таможенным управлением в области борьбы с таможенными правонарушениями на 2024–2026 годы и др.

Владимир Путин прибыл во Вьетнам накануне вечером, после государственного визита в КНДР, где провел полноформатные переговоры с лидером республики Ким Чен Ыном. На площади перед Президентским дворцом в Ханое прошла церемония официальной встречи гостя Президентом Вьетнама То Ламом.