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Политика 2 августа 2024 15:31

Путин и Совбез обсудили вопросы международной повестки

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Путин и Совбез обсудили вопросы международной повестки
Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Об этом передает пресс-служба Кремля.

«У нас сегодня несколько вопросов международной повестки, касающихся нашей страны, наших интересов», – сказал в начале встречи глава государства.

Он отметил, что с докладами выступят министр иностранных дел Сергей Лавров и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, и попросил участников совещания «обсудить и остановиться на самых актуальных событиях последнего времени».

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