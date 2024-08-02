Путин и Совбез обсудили вопросы международной повестки

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Об этом передает пресс-служба Кремля.

«У нас сегодня несколько вопросов международной повестки, касающихся нашей страны, наших интересов», – сказал в начале встречи глава государства.

Он отметил, что с докладами выступят министр иностранных дел Сергей Лавров и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, и попросил участников совещания «обсудить и остановиться на самых актуальных событиях последнего времени».