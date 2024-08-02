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Путин и Совбез обсудили вопросы международной повестки
Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Об этом передает пресс-служба Кремля.
«У нас сегодня несколько вопросов международной повестки, касающихся нашей страны, наших интересов», – сказал в начале встречи глава государства.
Он отметил, что с докладами выступят министр иностранных дел Сергей Лавров и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, и попросил участников совещания «обсудить и остановиться на самых актуальных событиях последнего времени».
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