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Политика 3 июня 2024 17:50

Путин и Совбез обсудили вопросы информационной безопасности

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Путин и Совбез обсудили вопросы информационной безопасности

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Мы обсудим с вами вопросы информационной безопасности», — сказал, открывая встречу, глава государства.

Первым с докладом выступил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

В совещании участвовали Председатель Совфеда Валентина Матвиенко, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, Руководитель Администрации Президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, глава Минобороны Андрей Белоусов, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин, помощник Президента Николай Патрушев, спецпредставитель главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Фото: пресс-служба Кремля

#Владимир Путин #совбез
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