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Путин и Совбез обсудили способы нейтрализации потенциальных угроз в космической сфере
Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза, на котором был расмотрен вопрос нейтрализации возможных угроз в космической сфере. Об этом передает пресс-служба Кремля.
«Мы с вами уже обсуждали вбросы, которые делают некоторые деятели на Западе, по поводу якобы имеющихся у нас планов размещения ядерного оружия в космосе. Я говорю „якобы“, потому что таких планов, как я уже говорил и как мы хорошо знаем, у нас нет. Но все-таки вопрос космоса, вопрос нейтрализации угроз, которые для нас могут возникнуть в космической сфере, должен постоянно быть в сфере нашего внимания», — сказал глава государства.
После его слов с докладом выступил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
В совещании приняли участие Премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин и другие.
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