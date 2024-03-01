Путин и Совбез обсудили способы нейтрализации потенциальных угроз в космической сфере

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза, на котором был расмотрен вопрос нейтрализации возможных угроз в космической сфере. Об этом передает пресс-служба Кремля.

«Мы с вами уже обсуждали вбросы, которые делают некоторые деятели на Западе, по поводу якобы имеющихся у нас планов размещения ядерного оружия в космосе. Я говорю „якобы“, потому что таких планов, как я уже говорил и как мы хорошо знаем, у нас нет. Но все-таки вопрос космоса, вопрос нейтрализации угроз, которые для нас могут возникнуть в космической сфере, должен постоянно быть в сфере нашего внимания», — сказал глава государства.

После его слов с докладом выступил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

В совещании приняли участие Премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин и другие.