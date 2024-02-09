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Путин и Совбез обсудили способы минимизации последствий паводков и природных пожаров
Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза. С докладом выступил министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков.
«К сожалению, паводков и природных пожаров никто не отменял, отменить не может. Но мы должны с вами подумать об этом заранее и сделать всё для того, чтобы минимизировать последствия. Давайте сегодня об этом и поговорим», – открыл встречу глава государства, после чего слово передал главе МЧС России.
В совещании приняли участие председатель Правительства Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин и другие, передает пресс-служба Кремля.
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