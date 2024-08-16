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Путин и Совбез обсудили новые технические решения, применяемые в СВО
Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности. В этот раз повестка дня была связана со специальной военной операцией, об этом говорится на сайте Кремля.
«Мы с вами поговорим сегодня о новых технических решениях, применяемых в ходе специальной военной операции», – сказал глава государства.
В совещании участвовали Премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель Администрации Президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, помощник главы государства Николай Патрушев, ряд министров, в том числе министр обороны Андрей Белоусов, который подключился ко встрече в режиме видеоконференции – глава оборонного ведомства находится на одном из пунктов управления.
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