Путин и Совбез обсудили новые технические решения, применяемые в СВО

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности. В этот раз повестка дня была связана со специальной военной операцией, об этом говорится на сайте Кремля.

«Мы с вами поговорим сегодня о новых технических решениях, применяемых в ходе специальной военной операции», – сказал глава государства.

В совещании участвовали Премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель Администрации Президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, помощник главы государства Николай Патрушев, ряд министров, в том числе министр обороны Андрей Белоусов, который подключился ко встрече в режиме видеоконференции – глава оборонного ведомства находится на одном из пунктов управления.