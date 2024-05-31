Путин и Совбез обсудили международное сотрудничество при борьбе с терроризмом

Фото: пресс-служба Кремля

Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«У нас несколько важных вопросов сегодня. Один из них — это укрепление международного сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом», — открыл встречу глава государства.

С первым докладом выступил министр иностранных дел Сергей Лавров. В совещании участвовали Премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава СВР Сергей Нарышкин, директор ФСБ Александр Бортников и др.