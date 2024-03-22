Путин и Совбез обсудили меры по борьбе с распространением идей неонацизма

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«В качестве первого вопроса мы рассмотрим сегодня меры по борьбе с распространением идей неонацизма. Не буду вдаваться в детали, мы отдаем себе отчет в том, что это такое и насколько это важно в контексте сегодняшних событий», – сказал в начале встречи глава государства.

Участникам совещания стали Премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель Администрации Президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.