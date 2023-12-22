Путин и Совбез обсудили коллективную биологическую безопасность на территории СНГ

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза, на котором обсудил обеспечение коллективной биологической безопасности на пространствах СНГ. Об этом передает пресс-служба Кремля.

«С учётом тех проблем, с которыми сталкивались в ковид, да и сейчас, ситуация не такая, конечно, слава богу, тем не менее, непростая с точки зрения эпидемиологической ситуации. Но биологическая безопасность касается всех нас, наших ближайших соседей», – отметил глава государства.

Он напомнил, что 25-26 декабря состоится встреча с руководителями стран СНГ. Затем с докладом по соответствующей теме выступила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.