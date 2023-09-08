Путин и Си в Нью-Дели не поедут: почему лидеры России и Китая игнорируют саммит G20

Американцы совместно со своими «партнерами» выведут тему СВО на Украине в ряд основных вопросов саммита. Фото: Public Domain, commons.wikimedia.org

Иметь или не иметь: ждать ли Зеленского в Нью-Дели

«Нам кажется, иметь Зеленского на этом саммите G20, чтобы он там исполнял роль, было бы хорошо», — заявил советник Президента США Джейк Салливан перед стартующим завтра в Нью-Дели саммитом Большой двадцатки (G20).

В условиях, когда первые лица России и Китая – Владимир Путин и Си Цзиньпин – дружно отказались от очного присутствия на саммите, Западу только и остается, что «иметь Зеленского».

Впрочем, вряд ли нынешние «хозяева G20» - Индия (вместе с Китаем и Россией) – поддержит инициативу США пригласить лидера киевского режима. Как сообщил «Татар-информу» известный политолог и дипломат Сергей Марков, Индия и вовсе уже отказала Зеленскому в «путевке» на саммит.

«Коллективный Запад очень хотел обсудить украинский вопрос. Но Индия четко заявила, что в итоговой резолюции никакого осуждения России не будет. Также отказались от идеи США с приглашением Зеленского», - заявил Марков.

И, тем не менее, американцы совместно со своими «партнерами» выведут тему СВО на Украине в ряд основных вопросов саммита. Хотя известно, что Индия попробует этому противодействовать другими темами «в повестке» - климатом, экономикой и гуманитарными вопросами.

Президент РФ отказался вообще от любых форматов участия в «Большой двадцатке» Фото: kremlin.ru

Почему Путин проигнорировал все форматы участия в саммите G20

Но Запад на саммите в любом случае будет активно «продавать план Зеленского по достижению мира», который основан на оторванных от реальности требованиях к России. А именно вывести войска, в том числе из Крыма, и выплатить репарации Киеву.

Понятно, что эта мантра, как минимум, Китаю и России неинтересна. Возможно, это стало одной из причин, почему лидеры этих стран в Индию не приедут. Различные эксперты приводят массу возможных теорий, по которым они не поехали на саммит. Одна из них: Путин не может покидать Россию в период проведения СВО для возможности оперативно принимать решения на рабочем месте.

Версию можно было бы считать правдоподобной, если бы Владимир Путин принял участие в саммите в формате видеоконференции, как на той же встрече стран БРИКС. Но Президент РФ отказался вообще от любых форматов участия в «Большой двадцатке». Об этом официально заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Ранее Москва уже объявляла, что Россию на «двадцатке» представит глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Вы совершенно правы, что непонятность ситуации, добавляет интереса к этому вопросу. И ни у кого нет внятной версии. Может они с Си действительно решили принизить значимость формата G20. Но причин к этому я не вижу. При этом индийцы корректно ведут себя по отношению и к России, и Китаю», - сказал «Татар-информу» Марков.

«Индия корректно ведет себя по отношению и к России, и Китаю» Фото: kremlin.ru

Западные СМИ уже «согласовали» общий подход к «украинскому кризису»

Тем временем, еще вчера западные СМИ стали «педалировать» тему, что страны G20 якобы согласовали общий подход по «украинскому кризису». Правда с оговорками, что надо еще получить согласование Китая, Индии и «узнать мнение России». То есть, по факту, ни о какой общей позиции и речи быть не может. Особенно, если она будет построена на «плане Зеленского». Да и по остальным постоянным членам G20 есть вопросы. Вспомним состав «двадцатки»:

Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Европейский союз, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Республика Корея, ЮАР, Япония.

При беглом взгляде на список закрадываются сомнения, что Саудовская Аравия, ЮАР, Аргентина и Бразилия поддержат излишне резкие формулировки или требования в адрес России. Да и Турция после сочинского рандеву Реджепа Эрдогана с Путиным может преподнести «ключевому союзнику по НАТО» неприятный сюрприз.

Турция после сочинского рандеву Реджепа Эрдогана с Путиным может преподнести «ключевому союзнику по НАТО» неприятный сюрприз Фото: kremlin.ru

Почему в Нью-Дели не будет Си Цзиньпиня?

Но вернемся к отсутствию Путина и Си на саммите. Некоторые аналитики полагают, что одной из причин является совместная акция по понижению значимости формата G20 на фоне недавнего саммита БРИКС.

Здесь надо помнить, что следующая встреча БРИКС пройдет в Казани. Она имеет все шансы стать исторической. Ведь на ней соберутся все новые члены БРИКС+. Именно от российского саммита многие ожидают настоящего прорыва в деятельности нового геополитического блока.

«Много версий обсуждается, помимо изложенных вами. Некоторые считают, что Китай принижает тем самым хозяйку саммита – Индию, с которой у Пекина серьезная конкуренция. Другие говорят, что Си не хочет видеть Байдена из-за нарушения договоренности, по которой США не должны были поддерживать антикитайскую партию на выборах на Тайване. Но точного понимания – нет», - считает Марков.

«Некоторые считают, что Китай принижает тем самым хозяйку саммита – Индию, с которой у Пекина серьезная конкуренция» Фото: kremlin.ru

«Поговорить по душам» коллективному Западу и глобальному Югу?

При этом политолог согласен, что без Путина и китайского лидера G20 теряет вес, но не смысл. Ведь, по его словам, цель этой площадки – общение коллективного Запада с глобальным Югом.

«При этом Россия и Китай – это другое, не Запад, и не глобальный Юг. Вот и дали им спокойно поговорить по душам. Тоже неплохая версия», - считает Марков.

Говоря о повестке саммита, стоит также отметить, что украинским кризисом темы не ограничиваются. Помимо «индийской повестки» (которую мы уже расписали), Россия, по заявлениям МИДа РФ, рассчитывает, что в итоговой декларации саммита будет отражена тема расчетов в национальных валютах. Об этом накануне в интервью телеканалу TV BRICS говорил представитель российского МИД Дмитрий Биричевский.