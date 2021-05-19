Путин и Си Цзиньпин запустили строительство новых энергоблоков на двух АЭС в Китае

Президент России Владимир Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин дали старт началу строительства седьмого и восьмого блоков Тяньваньской атомной электростанции (АЭС) и третьего и четвертого блоков АЭС «Сюйдапу» в Китае. Лидеры двух стран приняли участие в церемонии запуска по видеоконференцсвязи, сообщается на сайте Кремля.

«Российские и китайские специалисты реализуют действительно знаковый, флагманский совместный проект. Возводятся мощные, современные, отвечающие всем требованиям безопасности и самым высоким экологическим стандартам ядерные реакторы российского дизайна. Планируется, что они войдут в строй уже в 2026–2028 годах, и тем самым будет внесен конкретный вклад — как только что сказал Председатель КНР — в поддержание энергетической безопасности КНР. Китайские потребители будут обеспечены дополнительными объемами недорогой и „чистой“ электроэнергии», — отметил Путин перед началом запуска АЭС.

Он напомнил, что Тяньваньская АЭС, которая получит новые энергоблоки, была построена при участии России и успешно эксплуатируется уже с 2007 года. Президент выразил уверенность, что столь же бесперебойно и эффективно будут функционировать и российские реакторы на АЭС «Сюйдапу». Сооружением объектов атомно-энергетического комплекса в КНР вместе с китайскими партнерами «Росатом».

«Взаимодействие в сфере „мирного атома“ является важной составляющей всего комплекса российско-китайского стратегического партнерства, которое носит глубокий, подлинно дружеский и взаимовыгодный характер», — подчеркнул Владимир Путин.