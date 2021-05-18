Путин и Си Цзиньпин примут участие в запуске строительства атомного объекта

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и Президент Российской Федерации Владимир Путин завтра, 19 мая, удаленно примут участие в церемонии начала возведения совместного российско-китайского объекта в области атомной энергетики.

«Председатель Си Цзиньпин и Президент Владимир Путин 19 мая в онлайн-режиме будут присутствовать на церемонии начала строительства китайско-российского объекта, возводимого по программе сотрудничества в области атомной энергетики», — приводит ТАСС заявление официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин.

При этом представитель Министерства иностранных дел Китая не стала уточнять ни детали строительства, ни наименование объекта, отмечает агентство.

В 2019 году Росатом и Китайская национальная атомная корпорация заключили генеральный контракт на возведение седьмого и восьмого блоков Тяньваньской АЭС. В марте 2021-го руководитель Росатома Алексей Лихачев рассказал телеканалу «Россия 24», что в мае должен быть залит «первый бетон на седьмом блоке Тяньваньской АЭС».