Путин и Си Цзиньпин поздравили Президента Казахстана с днем рождения

Президент России Владимир Путин, Председатель КНР Си Цзиньпин и другие мировые лидеры поздравили казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева с 69-летием. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе главы Казахстана.

«В адрес президента поступают поздравления и телеграммы по случаю его дня рождения от глав зарубежных государств, правительств, спикеров парламентов, руководителей международных организаций, дипломатических миссий, коммерческих структур, представителей творческих и научных кругов», – сказано в сообщении.

Поздравительные телеграммы Токаеву, помимо Путина и Си Цзиньпина , направили Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, глава Республики Беларусь Александр Лукашенко, киргизский лидер Садыр Жапаров, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, а также Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Как рассказали в пресс-службе, по телефону главу Казахстана поздравили Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиеев, туркменистанский лидер Сердар Бердымухамедов, а также главы республик Таджикистан и Азербайджан Эмомали Рахмон и Ильхам Алиев.

Также поздравления казахстанскому лидеру передали Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин и другие.