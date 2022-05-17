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Ру Тат
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Официальная хроника
17 мая 2022  21:20

Путин и Си Цзиньпин поздравили Президента Казахстана с днем рождения

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Президент России Владимир Путин, Председатель КНР Си Цзиньпин и другие мировые лидеры поздравили казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева с 69-летием. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе главы Казахстана.

«В адрес президента поступают поздравления и телеграммы по случаю его дня рождения от глав зарубежных государств, правительств, спикеров парламентов, руководителей международных организаций, дипломатических миссий, коммерческих структур, представителей творческих и научных кругов», – сказано в сообщении. 

Также поздравления казахстанскому лидеру передали Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин и другие. 

 

#Владимир Путин #Касым-Жомарт Токаев
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