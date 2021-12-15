Путин и Си Цзиньпин обсудили экспорт российского зерна в Китай

Во время переговоров Президент России Владимир Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин затронули тему экспорта российского зерна в Китай. Об этом, подводя итоги разговора, рассказал РИА Новости помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

«Да, эта тема обсуждалась достаточно подробно», — подтвердил он.

Он отметил, что об открытии рынка Китая для поставок зерна из РФ будет объявлено профильными ведомствами стран. Вначале пройдет изучение и обсуждение вопроса.