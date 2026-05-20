Путин и Си Цзиньпин на переговорах обсудили сотрудничество, экономику и Ближний Восток

Фото: www.kremlin.ru

В Пекине состоялись российско-китайские переговоры на высшем уровне. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Китай с государственным визитом. Встреча российского лидера и председателя КНР Си Цзиньпина прошла в Доме народных собраний. Стороны обсудили стратегическое партнерство, экономическое сотрудничество и международную повестку, сообщают «Известия».

Президент РФ назвал договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, подписанный 25 лет назад, фундаментальной основой для развития взаимодействия по всем направлениям. По его словам, отношения двух стран вышли на очень высокий уровень, что является эталоном партнерства и стратегического взаимодействия.

Путин сообщил, что за четверть века товарооборот между Россией и Китаем вырос более чем в 30 раз и уже несколько лет подряд уверенно превышает отметку в $200 млрд. Основой сотрудничества остается энергетика, где Россия выступает надежным поставщиком, а Китай – ответственным потребителем.

«В нынешней напряженной ситуации на международной арене наша тесная связка особенно востребована», – подчеркнул Владимир Путин.

Россия и Китай, по его словам, отстаивают культурное и цивилизационное многообразие, уважение суверенного развития государств и стремятся к более справедливому мироустройству.

Путин также сообщил, что вслед за Годами культуры открываются годы сотрудничества в сфере образования – это уже 10-й перекрестный межгосударственный тематический проект. Он подтвердил готовность принять участие в ноябрьском саммите АТЭС в Шэньчжэне и пригласил Си Цзиньпина совершить визит в Россию в следующем году.

Фото: www.kremlin.ru

Китайский лидер отметил, что Россия и КНР вместе определяют вектор развития двусторонних отношений на основе уважения и взаимовыгодности. Кроме того, он добавил, что взаимоотношения российской и китайской сторон, основанные на взаимном уважении, вносят в хаотичный мир предсказуемость и стабильность.

«Текущая международная обстановка претерпевает серьезные изменения, и мир сталкивается с опасностью возвращения к закону джунглей», – сказал Си Цзиньпин, отметив, что в сложившихся обстоятельствах все более очевидными становятся прогрессивный характер, научная обоснованность и практическая значимость китайско-российского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Китайский лидер подчеркнул, что Пекин готов совместно с Москвой следовать документу, последовательно развивая стратегическое взаимодействие на основе взаимной поддержки.

Он также заявил, что ситуация на Ближнем Востоке находится на критическом этапе между войной и миром. По словам председателя КНР, прекращение боевых действий должно быть безотлагательным, а возобновление конфликта недопустимо.

По его словам, скорейшее прекращение конфликта на Ближнем Востоке поможет снизить риски для стабильных поставок энергоресурсов, нормальной работы производственных и логистических цепочек, а также для международной торговли.