Путин и Шариф обсудили строительство «Пакистанского потока»

У России и Пакистана имеются перспективные проекты для дальнейшего сотрудничества. К их числу относится и «Пакистанский поток», строительство которого обеспечит поставки трубного газа из РФ в Пакистан. Об этом на встрече с Премьером Пакистана Шехбазом Шарифом рассказал Президент России Владимир Путин.

«У нас есть над чем работать, у нас хорошие перспективы в различных отраслях: в сфере железнодорожного транспорта, в сфере энергетики, причем здесь есть очень интересные и масштабные проекты. Это Пакистанский поток так называемый: речь идет о создании необходимой инфраструктуры для поставок сжиженного природного газа», — подчеркнул он.

Путин напомнил, что часть инфраструктуры уже создана: в России, Казахстане и Узбекистане. Для строительства газопровода, однако, необходимо решить вопрос с Афганистаном.

Также российский лидер выразил соболезнования в связи с наводнением, произошедшим в Пакистане, которое разрушило дома, инфраструктуру и унесло жизни более 1 тыс. человек. Он отметил, что Россия отправила в регион помощь и готова организовать поддержку для пострадавших.

«Вы — человек своего слова. Вы принимаете решение и вы воплощаете его в жизнь. Я хочу вас заверить, что я хочу работать вместе с вами во имя нашей взаимной выгоды», — заверил в ответ Шехбаз Шариф.