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Путин и Салл обсудили перспективы развития инвестиционных связей России и Сенегала
Президент России Владимир Путин и его коллега из Сенегала Макки Салл провели телефонные переговоры. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Лидеры обсудили актуальные вопросы сотрудничества, в том числе перспективы развития торгово-экономических и инвестиционных связей двух стран, и высказали настрой на активизацию совместной работы.
Кроме того, президенты обменялись мнениями касательно резкого обострения конфликта между Израилем и Палестиной и тяжелой гуманитарной ситуации в секторе Газа.
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