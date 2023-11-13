Путин и Салл обсудили перспективы развития инвестиционных связей России и Сенегала

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин и его коллега из Сенегала Макки Салл провели телефонные переговоры. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры обсудили актуальные вопросы сотрудничества, в том числе перспективы развития торгово-экономических и инвестиционных связей двух стран, и высказали настрой на активизацию совместной работы.

Кроме того, президенты обменялись мнениями касательно резкого обострения конфликта между Израилем и Палестиной и тяжелой гуманитарной ситуации в секторе Газа.