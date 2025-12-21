Владимир Путин и Садыр Жапаров встретились в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин встретился с киргизским лидером Садыром Жапаровым. Об этом сообщает РИА Новости.

Два президента встретились в Санкт-Петербурге перед запланированным сегодня заседанием Высшего Евразийского экономического совета. Кроме того, они увидятся в понедельник на неформальном саммите СНГ.

Неформальный саммит СНГ – это встреча лидеров стран Содружества Независимых Государств. В большинстве случаев она проходит без официальной темы, а участники обмениваются мнениями по важным проблемам международной политики и обсуждают совместные проекты.