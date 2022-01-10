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Политика
10 января 2022  13:47

Путин и Рахмон после сессии ОДКБ провели телефонный разговор

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Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с таджикистанским лидером Эмомали Рахмоном, сообщает пресс-служба Кремля.

Разговор состоялся после внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, где обсуждались массовые беспорядки в Казахстане. Главы двух государств еще раз обсудили некоторые вопросы, связанные с Казахстаном.

Также затрагивалась тема Афганистана, в частности обстановка на таджикско-афганской границе. Путин и Рахмон условились о дальнейших контактах на различных уровнях. 

#Эмомали Рахмон #Владимир Путин #ОДКБ
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