Путин и Рахмон после сессии ОДКБ провели телефонный разговор

Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с таджикистанским лидером Эмомали Рахмоном, сообщает пресс-служба Кремля.

Разговор состоялся после внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, где обсуждались массовые беспорядки в Казахстане. Главы двух государств еще раз обсудили некоторые вопросы, связанные с Казахстаном.

Также затрагивалась тема Афганистана, в частности обстановка на таджикско-афганской границе. Путин и Рахмон условились о дальнейших контактах на различных уровнях.