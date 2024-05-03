Путин и Рахмон обсудили сотрудничество в борьбе с терроризмом и в миграционной сфере

Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон провели телефонный разговор. Они обсудили вопросы совместного участия в приуроченных ко Дню Победы торжественных мероприятиях в Москве, на которые приглашен лидер республики. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Также президенты обменялись мнениями по нескольким актуальным двусторонним темам, в том числе сотрудничество в борьбе с террористической угрозой и в миграционной сфере. Лидеры договорились совершенствовать механизмы взаимодействия по линии профильных министерств и ведомств.

Также Путин и Рахмон выразили уверенность в том, что попытки определенных сил искусственно нагнетать ситуацию вокруг прибывающих в РФ трудовых мигрантов, в том числе из Таджикистана, активизировавшиеся в последнее время, будут пресекаться совместными усилиями и не нанесут ущерб братским отношениям между народами двух стран.