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Путин и Рахмон обсудили сотрудничество в борьбе с терроризмом и в миграционной сфере
Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон провели телефонный разговор. Они обсудили вопросы совместного участия в приуроченных ко Дню Победы торжественных мероприятиях в Москве, на которые приглашен лидер республики. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Также президенты обменялись мнениями по нескольким актуальным двусторонним темам, в том числе сотрудничество в борьбе с террористической угрозой и в миграционной сфере. Лидеры договорились совершенствовать механизмы взаимодействия по линии профильных министерств и ведомств.
Также Путин и Рахмон выразили уверенность в том, что попытки определенных сил искусственно нагнетать ситуацию вокруг прибывающих в РФ трудовых мигрантов, в том числе из Таджикистана, активизировавшиеся в последнее время, будут пресекаться совместными усилиями и не нанесут ущерб братским отношениям между народами двух стран.
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