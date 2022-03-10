Путин и Рамафоса обсудили расширение сотрудничества в торговой и гуманитарной сферах

Состоялся телефонный разговор Президента России Владимира Путина с южноафриканским коллегой Сирилом Рамафосой. Стороны обменялись поздравлениями с юбилеем установления дипломатических связей, изучили возможности дальнейшего развития сотрудничества и обсудили ситуацию вокруг Украины, сообщает пресс-служба Кремля.

«Лидеры обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Россией и ЮАР и подтвердили настрой на дальнейшее развитие российско-южноафриканского стратегического партнерства. В частности, отмечена готовность к расширению сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — отмечается в сообщении Кремля.

Также лидеры стран подчеркнули важность развития взаимодействия в формате БРИКС и на других международных площадках.

По просьбе собеседника Президент России рассказал об обстановке вокруг Украины, в том числе ходе спецоперации по защите Донбасса и переговорах с Киевом, прошедших в Белоруссии.

«Президент ЮАР выразил поддержку предпринимаемым политико-дипломатическим усилиям», — уточняется в сообщении.