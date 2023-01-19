Путин и Раиси обсудили ситуацию в Сирии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Ибрахимом Раиси. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Предметом обсуждения стали ситуация в Сирии, в том числе дальнейшие действия в рамках Астанинского процесса, российско-иранское сотрудничество в транспорте и энергетике.

«Отмечена важность продолжения тесной координации в рамках Астанинского процесса как ключевого механизма содействия сирийскому урегулированию», — отмечается в сообщении.

В завершение стороны условились о дальнейших контактах на разных уровнях.