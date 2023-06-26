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Путин и Раиси обсудили развитие сотрудничества в торговле, Сирию и Закавказье
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Эбрахимом Раиси. Стороны обсудили развитие сотрудничества с акцентом на уже действующие проекты и международную повестку, сообщает пресс-служба Кремля.
«Президент Ирана выразил полную поддержку российского руководства в связи с событиями 24 июня», — отмечается в сообщении.
Лидеры двух стран затронули вопросы реализации договоренностей в области торговли, энергетики и транспорта, а также сирийское урегулирование и обеспечение стабильности в Закавказье.
В заключение Владимир Путин поздравил Эбрахима Раиси и иранский народ с наступающим Курбан-байрамом.
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