Путин и Раиси обсудили развитие сотрудничества в торговле, Сирию и Закавказье

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Эбрахимом Раиси. Стороны обсудили развитие сотрудничества с акцентом на уже действующие проекты и международную повестку, сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент Ирана выразил полную поддержку российского руководства в связи с событиями 24 июня», — отмечается в сообщении.

Лидеры двух стран затронули вопросы реализации договоренностей в области торговли, энергетики и транспорта, а также сирийское урегулирование и обеспечение стабильности в Закавказье.

В заключение Владимир Путин поздравил Эбрахима Раиси и иранский народ с наступающим Курбан-байрамом.