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Путин и Раиси обсудили по телефону обострившуюся обстановку на Ближнем Востоке
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси провели телефонный разговор, во время которого обсудили обострившуюся обстановку на Ближнем Востоке после осуществленного Израилем авиаудара по иранскому диппредставительству в Дамаске и предпринятых Ираном ответных мер.
«Владимир Путин выразил надежду, что все стороны проявят разумную сдержанность и не допустят нового витка конфронтации, чреватого катастрофическими последствиями для всего региона», — сообщает пресс-служба Кремля.
Раиси сказал, что действия Ирана были вынужденными и носили ограниченный характер, и подчеркнул незаинтересованность Тегерана в дальнейшей эскалации напряженности.
Лидеры констатировали, что первопричиной нынешних событий на Ближнем Востоке стала нерешенность палестино-израильского конфликта, и подтвердили принципиальные подходы РФ и Ирана в пользу немедленного прекращения огня в Газе, облегчения тяжелого гуманитарного положения и создания условий для политико-дипломатического урегулирования кризиса.
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