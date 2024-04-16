Путин и Раиси обсудили по телефону обострившуюся обстановку на Ближнем Востоке

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси провели телефонный разговор, во время которого обсудили обострившуюся обстановку на Ближнем Востоке после осуществленного Израилем авиаудара по иранскому диппредставительству в Дамаске и предпринятых Ираном ответных мер.

«Владимир Путин выразил надежду, что все стороны проявят разумную сдержанность и не допустят нового витка конфронтации, чреватого катастрофическими последствиями для всего региона», — сообщает пресс-служба Кремля.

Раиси сказал, что действия Ирана были вынужденными и носили ограниченный характер, и подчеркнул незаинтересованность Тегерана в дальнейшей эскалации напряженности.

Лидеры констатировали, что первопричиной нынешних событий на Ближнем Востоке стала нерешенность палестино-израильского конфликта, и подтвердили принципиальные подходы РФ и Ирана в пользу немедленного прекращения огня в Газе, облегчения тяжелого гуманитарного положения и создания условий для политико-дипломатического урегулирования кризиса.