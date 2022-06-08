Путин и Раиси обсудили иранскую ядерную программу

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Сейедом Эбрахимом Раиси. Он выразил соболезнования в связи с произошедшей сегодня утром в Иране железнодорожной катастрофой, унесшей человеческие жизни. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Также лидеры обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Они высоко оценили достигнутый уровень российско-иранских отношений, а также выразили настрой на их последовательное укрепление, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической области.

Обсуждая ситуацию вокруг иранской ядерной программы, лидеры отметили необходимость продолжения дипломатических усилий для достижения окончательной договоренности, которая позволила бы обеспечить сохранение и полноценное выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий и резолюции Совбеза ООН 2231 от 20 июля 2015 года.

Кроме того, во время беседы была затронута проблематика обеспечения региональной стабильности и безопасности. Стороны подтвердили приверженность дальнейшей работе в рамках Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.