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Ру Тат
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Официальная хроника
11 января 2023  18:27

Путин и Раиси договорились продолжать взаимодействие для урегулирования в Сирии

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с сирийским коллегой Ибрахимом Раиси. Стороны договорились о наращивании сотрудничества в энергетике и логистике, а также обсудили вопросы сирийского урегулирования, сообщает пресс-служба Кремля.

«При обсуждении международной проблематики с обеих сторон дана позитивная оценка налаженной тесной координации в рамках Астанинского процесса, играющего ключевую роль в деле сирийского урегулирования. Выражен настрой на продолжение взаимодействия в целях нормализации ситуации в Сирийской Арабской Республике и восстановления её территориальной целостности», — говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры государств договорились о дальнейших контактах на высоком уровне.

#Владимир Путин #Сирия
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