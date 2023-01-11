Путин и Раиси договорились продолжать взаимодействие для урегулирования в Сирии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с сирийским коллегой Ибрахимом Раиси. Стороны договорились о наращивании сотрудничества в энергетике и логистике, а также обсудили вопросы сирийского урегулирования, сообщает пресс-служба Кремля.

«При обсуждении международной проблематики с обеих сторон дана позитивная оценка налаженной тесной координации в рамках Астанинского процесса, играющего ключевую роль в деле сирийского урегулирования. Выражен настрой на продолжение взаимодействия в целях нормализации ситуации в Сирийской Арабской Республике и восстановления её территориальной целостности», — говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры государств договорились о дальнейших контактах на высоком уровне.