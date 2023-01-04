Путин и Президент Узбекистана договорились нарастить товарооборот

Президент РФ Владимир Путин созвонился с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеёвым. Лидеры стран подтвердили обоюдное стремление укреплять российско-узбекистанские отношения союзничества и стратегического партнерства, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин и Мирзиеёв договорились наращивать товарооборот, расширять взаимовыгодное сотрудничество в различных областях, включая энергетику.

Мирзиёев также выразил признательность за гостеприимство, оказанное во время неформальной встречи глав государств-участников СНГ, которая прошла в декабре в Санкт-Петербурге.