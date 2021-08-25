Путин и Премьер Пакистана обсудили возможность налаживания межафганского диалога

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Премьер-министром Пакистана Имраном Ханом. Главной темой обсуждения стала ситуация в Афганистане, сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны подчеркнули важность поддержания мира и безопасности в стране, недопущения насилия, а также возможность налаживания межафганского диалога.

«Отмечена целесообразность использования возможностей Шанхайской организации сотрудничества в деле обеспечения региональной стабильности, а также борьбы с терроризмом и наркоугрозой», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Помимо этого, Путин и Хан затронули в разговоре развитие торгово-экономического партнерства России и Пакистана, а также работу над совместными проектами в энергетической и гуманитарной сферах.

В заключение стороны договорились об активизации контактов стран на разных уровнях.