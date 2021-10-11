Путин и Премьер-министр Армении встретятся 12 октября в Москве

Президент РФ Владимир Путин 12 октября проведет переговоры с Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном в Москве, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе встречи планируется обсудить ход реализации заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года, а также согласовать дальнейшие действия по укреплению стабильности и налаживанию хозяйственных связей в регионе.

Отмечается также, что российский лидер планирует обсудить с коллегой из Армении актуальные вопросы в развитии двусторонних отношений и взаимодействия в евразийских интеграционных объединениях.