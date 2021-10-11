news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
11 октября 2021  14:09

Путин и Премьер-министр Армении встретятся 12 октября в Москве

news_top_970_100

Президент РФ Владимир Путин 12 октября проведет переговоры с Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном в Москве, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе встречи планируется обсудить ход реализации заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года, а также согласовать дальнейшие действия по укреплению стабильности и налаживанию хозяйственных связей в регионе.

Отмечается также, что российский лидер планирует обсудить с коллегой из Армении актуальные вопросы в развитии двусторонних отношений и взаимодействия в евразийских интеграционных объединениях.

 

#встреча #Владимир Путин #Армения #никол пашинян
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное