Путин и премьер Греции ответят на вопросы журналистов после встречи в Сочи

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис после переговоров в Сочи ответят на вопросы журналистов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент работает в Сочи, первая часть дня посвящена двусторонним российско-греческим отношениям. С рабочим визитом здесь находится премьер-министр Греции Мицотакис», — цитирует ТАСС Дмитрия Пескова.

По словам пресс-секретаря, по традиционной схеме общения сначала состоится беседа, которая затем продолжится в формате рабочего завтрака. «Но будет новация, сегодня также Президент и Премьер-министр подойдут к прессе и ответят на вопросы представителей российских и греческих СМИ», — подчеркнул пресс-секретарь.

Вечером Президент Владимир Путин отправится в Сириус, где встретится с учеными. Песков напомнил, что встреча пройдет в рамках заключительного мероприятия Года науки.

«Очень важное мероприятие, Путин сам обратится к молодым ученым, и также будут выступления некоторых из них. [Мероприятие] обещает быть весьма и весьма содержательным», — добавил пресс-секретарь главы государства.