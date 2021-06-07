Путин и председатель ЕС обсудили перспективы сертификации «Спутника V» в Евросоюзе

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем Европейского Союза Шарлем Мишелем. Стороны обсудили российскую вакцину от коронавируса, сотрудничество в ряде направлений, а также ситуацию в Нагорном Карабахе и на юго-востоке Украины. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

По словам российского лидера, РФ и Евросоюз остаются друг для друга весьма значимыми партнерами в сфере торговли и инвестиций, однако существующие сейчас связи нельзя назвать удовлетворительными.

«Отмечено, что возвращение к сотрудничеству в прагматичном и уважительном ключе отвечало бы общим интересам. Выражено обоюдное мнение о важности активизации взаимодействия по таким конкретным направлениям, как здравоохранение, климатическая повестка, разрешение региональных конфликтов», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, были затронуты вопросы, связанные с борьбой с распространением пандемии Covid-19, в том числе с сертификацией в ЕС российского препарата «Спутник V». Также Путин и Мишель обсудили создание условий для взаимных поездок граждан при соблюдении антикоронавирусных ограничений.

Коснувшись ситуации, сложившейся вокруг Нагорного Карабаха, и возможных последствий, Путин отметил важность разблокирования экономических и транспортных связей в регионе, решения гуманитарных проблем населения. В свою очередь, глава ЕС поддержал проводимую работу.

«В связи с предпринятыми Евросоюзом дополнительными мерами санкционного давления на Белоруссию Владимир Путин подчеркнул контрпродуктивность такого подхода, как и в целом любых попыток вмешательства во внутренние дела этого суверенного государства», — говорится в сообщении Кремля.