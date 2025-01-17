Путин и Пезешкиан подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и Ирана

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Президент России Владимир Путин и иранский лидер Масуд Пезешкиан подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. Документ был подписан после переговоров в Кремле, сообщает пресс-служба Кремля.

Цель документа - заменить действующий в настоящее время договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между РФ и Ираном, который лидеры подписали еще в 2001-м. Над новым договором работали последние три года и только летом 2024-го стороны согласовали его текст. По данным Кремля, этот документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень.

По словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, договор охватил все аспекты сотрудничества двух стран. Это, по его словам, некая «дорожная карта на будущее». По нему предусмотрено в том числе завершение международного транспортного коридора (МТК) «Север-Юг» и рост объема торговли. Также страны планируют в рамках договора сотрудничать в производстве, экспортировать энергию, передавать друг другу новые технологии в области возобновляемой энергетики и т. д.