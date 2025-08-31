Путин и Пашинян провели переговоры на полях саммита ШОС

Президент России Владимир Путин в рамках четырехдневного визита в Китай начал серию двусторонних международных встреч. Первым собеседником российского лидера стал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом сообщает «ТАСС».

Переговоры прошли после приема, организованного в честь делегаций, прибывших на саммит ШОС, и гостей, приглашенных председателем КНР Си Цзиньпином.

В официально представленном журналистам графике эта встреча изначально не значилась. Однако помощник Президента Юрий Ушаков заранее отмечал, что программа визита гибкая и может дополняться новыми контактами в различных форматах.