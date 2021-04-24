Президент России Владимир Путин принял участие в телефонных переговорах с Премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Стороны продолжили обсуждение ситуации в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин и Пашинян отметили, что российские миротворцы помогают сохранять стабильность обстановки в Карабахе.
«С удовлетворением констатировано, что благодаря усилиям российских миротворцев обстановка в регионе остается стабильной и спокойной», — отмечает пресс-служба Кремля.
Помимо этого, в разговоре поднимались вопросы двустороннего сотрудничества, в частности в области энергетики. Также Пашинян затронул внутриполитическую обстановку в Армении в контексте внеочередных парламентских выборов, которые запланированы на июнь.
В начале апреля Путин встретился с Пашиняном в Москве. На мероприятии обсуждалась возможность строительства АЭС в Армении и ситуация в Нагорном Карабахе.
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Путин и Пашинян оценили обстановку в Нагорном Карабахе
Президент России Владимир Путин принял участие в телефонных переговорах с Премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Стороны продолжили обсуждение ситуации в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба Кремля.