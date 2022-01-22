news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
22 января 2022  14:04

Путин и Пашинян обсудили взаимодействие по линии ОДКБ и переговоры России и США

news_top_970_100

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Стороны обсудили дальнейшее взаимодействие в рамках ОДКБ, а также прошедшие переговоры России и США по гарантиям безопасности.

«С учетом текущего председательства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности обсуждены перспективы дальнейшего взаимодействия в рамках ОДКБ», — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Кремля.

Помимо этого, Путин и Пашинян затронули в разговоре договоренности по демаркации армяно-азербайджанской границы.

Инициатором проведения телефонного разговора стал Ереван.

#Владимир Путин #Никол Пашинян #телефонный разговор #ОДКБ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное