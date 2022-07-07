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Ру Тат
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Официальная хроника
7 июля 2022  08:24

Путин и Пашинян обсудили вопросы безопасности на границе Армении и Азербайджана

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Как сообщает пресс-служба Кремля, в разговоре стороны продолжили обсуждение ситуации по Карабаху, в том числе трехсторонние договоренности от 2020 и 2021 годов.

«В частности, проведен обмен мнениями по вопросам обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе и восстановления экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе», — говорится в сообщении.

Кроме того, Пашинян сообщил о том, какие меры принимаются для нормализации отношений между Арменией и Турцией, в том числе о прошедших контактах.

#Владимир Путин #Никол Пашинян #телефонный разговор
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