Путин и Пашинян обсудили вопросы безопасности на границе Армении и Азербайджана

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Как сообщает пресс-служба Кремля, в разговоре стороны продолжили обсуждение ситуации по Карабаху, в том числе трехсторонние договоренности от 2020 и 2021 годов.

«В частности, проведен обмен мнениями по вопросам обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе и восстановления экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе», — говорится в сообщении.

Кроме того, Пашинян сообщил о том, какие меры принимаются для нормализации отношений между Арменией и Турцией, в том числе о прошедших контактах.