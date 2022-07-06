Путин и Пашинян обсудили воплощение в жизнь соглашений о Нагорном Карабахе

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонных переговоров обсудили воплощение в жизнь соглашений о будущем Нагорного Карабаха. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Продолжено обсуждение практических аспектов реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года (эти договоры касаются урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе — прим. Т-и)», — отмечается в сообщении.

В том числе стороны обменялись мнениями относительно механизмов обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе и способов восстановления экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе.

Ранее, в мае, Армения и Азербайджан договорились создать комиссии, которые займутся демаркацией границы между странами. Позднее, в июне, стало известно о согласовании автомобильного коридора между двумя странами (договоренность о создании железнодорожного коридора была достигнута до этого).

Кроме того, Пашинян рассказал Путину о недавних контактах, направленных на нормализацию отношений между Арменией и Турцией. Страны согласились возобновить авиасообщение между Ереваном и Стамбулом, а 1 июля договорились открыть общую границу для граждан третьих стран.