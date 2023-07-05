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Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и выполнение трехсторонних договоренностей с Азербайджаном, сообщает пресс-служба Кремля.
«Обсуждалась ситуация вокруг Нагорного Карабаха, включая вопросы обеспечения беспрепятственного транспортного сообщения по Лачинскому коридору. Подчеркнуто принципиально важное значение последовательной реализации всего комплекса договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана 2020–2022 годов», — отмечается в сообщении.
Путин подчеркнул, что продолжит и в дальнейшем оказывать содействие в выработке договора между Арменией и Азербайджаном.
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