Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и выполнение трехсторонних договоренностей с Азербайджаном, сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждалась ситуация вокруг Нагорного Карабаха, включая вопросы обеспечения беспрепятственного транспортного сообщения по Лачинскому коридору. Подчеркнуто принципиально важное значение последовательной реализации всего комплекса договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана 2020–2022 годов», — отмечается в сообщении.

Путин подчеркнул, что продолжит и в дальнейшем оказывать содействие в выработке договора между Арменией и Азербайджаном.