Путин и Пашинян обсудили ситуацию на границе между Арменией и Азербайджаном

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Премьером Армении Николом Пашиняном.

Стороны обсудили актуальные вопросы нагорно-карабахского урегулирования в контексте исполнения договоренностей, которые были зафиксированы в трехсторонних заявлениях в ноябре 2020-го и январе 2021 года. Кроме того, была рассмотрена сегодняшняя ситуация на границе между Арменией и Азербайджаном.

«Условлено о дальнейших контактах на различных уровнях», — передает пресс-служба Кремля.