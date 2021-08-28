Путин и Пашинян обсудили ситуацию на границе между Арменией и Азербайджаном
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Премьером Армении Николом Пашиняном.
Стороны обсудили актуальные вопросы нагорно-карабахского урегулирования в контексте исполнения договоренностей, которые были зафиксированы в трехсторонних заявлениях в ноябре 2020-го и январе 2021 года. Кроме того, была рассмотрена сегодняшняя ситуация на границе между Арменией и Азербайджаном.
«Условлено о дальнейших контактах на различных уровнях», — передает пресс-служба Кремля.