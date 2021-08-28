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Ру Тат
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28 августа 2021  00:34

Путин и Пашинян обсудили ситуацию на границе между Арменией и Азербайджаном

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Премьером Армении Николом Пашиняном. 

Стороны обсудили актуальные вопросы нагорно-карабахского урегулирования в контексте исполнения договоренностей, которые были зафиксированы в трехсторонних заявлениях в ноябре 2020-го и январе 2021 года. Кроме того, была рассмотрена сегодняшняя ситуация на границе между Арменией и Азербайджаном. 

«Условлено о дальнейших контактах на различных уровнях», — передает пресс-служба Кремля.

#владимир путин #никол пашинян
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