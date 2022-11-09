Путин и Пашинян обсудили подготовку к заседанию ОДКБ

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом передает пресс-служба Кремля.

«Обсуждены вопросы подготовки к очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая пройдет под председательством армянской стороны в Ереване 23 ноября 2022 года», – говорится в сообщении.

Вечером 8 ноября Владимир Путин обсудил предстоящий саммит с белорусским коллегой Александром Лукашенко.