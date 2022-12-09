Путин и Пашинян обсудили обострение ситуации в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин встретился в Бишкеке с Премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Стороны обсудили региональную повестку, в том числе рост напряженности в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что Россия остается ведущим торгово-экономическим партнером Армении, а также ведущим инвестором. С января по октябрь 2022 года товарооборот государств вырос на 67%.

Пашинян отметил, что это впечатляющие результаты, и выразил надежду, что благодаря механизмам ЕАЭС России и Армении удастся сохранить эту тенденцию.

«Конечно, у нас повестка очень насыщенная. Я уверен, что мы сегодня обсудим и региональные вопросы. У нас, к сожалению, в регионе обстановка остается напряженной, и я хочу отметить, что главным вопросом в нашем регионе, конечно же, остается нагорно-карабахское урегулирование», — заметил Премьер-министр Армении.

Он подчеркнул, что в последнее время отмечался рост напряженности в зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе.