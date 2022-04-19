Путин и Пашинян обсудили Нагорный Карабах, юбилей дипотношений и партнерство РФ и Армении

Сегодня в Ново-Огареве состоялись переговоры Президента России Владимира Путина и Премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Стороны затронули вопросы сотрудничества стран, ситуацию по Нагорному Карабаху и мероприятия, приуроченные к 30-летию установления дипотношений между странами. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Разумеется, в центре нашего внимания будут и вопросы безопасности, в том числе связанные с Карабахом. Проблем остается много, согласен с вами. Мы с вами постоянно в контакте: не знаю, если не каждую неделю, то каждые десять дней точно говорим по телефону, да и встречи регулярные, несмотря на пандемийный период», — добавил глава государства.

В совместном заявлении глав государств говорится, что Путин и Пашинян в доверительной атмосфере обменялись мнениями по сотрудничеству России и Армении в политической, военной и военно-технической, торгово-экономической, научно-образовательной, культурно-гуманитарной и других сферах. Также они отметили положительное развитие союзничества стран в разных областях.

В рамках празднования юбилея установления дипломатических отношений собеседники условились о проведении в 2022 году Дней культуры Армении в России, Дней духовной культуры России в Армении. Также планируется приурочить к событию закладку в Ереване основания под памятник российско-армянской дружбе и другие мероприятия.

Кроме того, в ходе визита подписаны соглашение о сотрудничестве Москвы и Еревана в сфере энергетики, о взаимодействии министерств труда стран и другие.

Премьер-министр Армении, напомним, находится в России с двухдневным визитом.