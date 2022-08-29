Путин и Пашинян обменялись поздравлениями по случаю 25-летия Договора о дружбе

Президент России Владимир Путин и Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора обменялись поздравлениями по случаю 25-летней годовщины подписания двустороннего Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Подчеркнута важность этого документа, зафиксировавшего приоритеты межгосударственных отношений и способствовавшего выведению традиционно дружественного российско-армянского сотрудничества на качественно новый уровень», — сказано в сообщении.

Отмечается, что лидеры двух стран также подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее всемерное укрепление союзнических связей между Россией и Арменией и условились о продолжении контактов на различных уровнях.

Кроме того, Путин и Пашинян затронули некоторые практические аспекты реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, касающихся урегулирования ситуации в Карабахе.