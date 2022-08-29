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Ру Тат
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Политика
29 августа 2022  18:32

Путин и Пашинян обменялись поздравлениями по случаю 25-летия Договора о дружбе

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Президент России Владимир Путин и Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора обменялись поздравлениями по случаю 25-летней годовщины подписания двустороннего Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Подчеркнута важность этого документа, зафиксировавшего приоритеты межгосударственных отношений и способствовавшего выведению традиционно дружественного российско-армянского сотрудничества на качественно новый уровень», — сказано в сообщении. 

Отмечается, что лидеры двух стран также подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее всемерное укрепление союзнических связей между Россией и Арменией и условились о продолжении контактов на различных уровнях. 

Кроме того, Путин и Пашинян затронули некоторые практические аспекты реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, касающихся урегулирования ситуации в Карабахе.

#Владимир Путин #Никол Пашинян #политика
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