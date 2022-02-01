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Политика
1 февраля 2022  20:26

Путин и Орбан обсудили ситуацию на Украине и отношения России с ЕС

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Во время переговоров Президент России Владимир Путин и Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан затронули вопрос урегулирования ситуации вокруг Украины, а также отношения РФ и Евросоюза. Об этом на пресс-конференции после встречи рассказал Президент России Владимир Путин.

«Естественно, обсуждался вопрос, связанный с урегулированием и украинского конфликта, ситуация на Украине в целом, в том числе в сфере прав человека, нарушение которых приобрело там системный характер», — подчеркнул глава государства.

#Владимир Путин #переговоры #Венгрия
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