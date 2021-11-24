Путин и Нгуен оценят результаты и перспективы сотрудничества России и Вьетнама

На предстоящей встрече в Москве Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным результаты и перспективы сотрудничества двух стран. Также стороны намерены затронуть тему восстановления транспортного сообщения после пандемии Covid-19, сообщает ТАСС.

Визит вьетнамского лидера в Россию состоится в конце ноября в рамках зарубежного турне.

«На предстоящих переговорах мы с Президентом Путиным дадим оценку итогам развития двусторонних отношений за прошедшее время, а также обсудим актуальные текущие вопросы и согласуем стратегические направления сотрудничества», — рассказал в интервью Нгуен Суан Фук.

Помимо этого, стороны планируют обсудить меры, направленные на устранение существующих преград на пути развития межгосударственных связей и на продвижение сотрудничества двух стран по ключевым направлениям.

Нгуен подчеркнул, что важным вопросом является и восстановление транспортных, экономических связей, взаимных поездок в постпандемийный период.

«Будем активизировать взаимодействие по этим направлениям и своевременно устранять все возникающие на этом пути трудности и препятствия», — заключил Президент Вьетнама.