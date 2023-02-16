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Официальная хроника 16 февраля 2023 19:57

Путин и Мирзиёев обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Рассмотрен ряд вопросов дальнейшего расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества», – сказано в сообщении. 

#Владимир Путин
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