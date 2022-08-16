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Ру Тат
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Политика
16 августа 2022  16:58

Путин и Мирзиеев обсудили подготовку к саммиту ШОС в Самарканде

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры двух стран обсудили подготовку к предстоящему саммиту Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Ожидается, что мероприятие пройдет 15-16 сентября в Самарканде.

«В этом контексте отмечен высокий международный авторитет ШОС, растущий вклад организации в укрепление региональной стабильности и безопасности», — отметили в пресс-службе Кремля.

Также Путин и Мирзиеев обсудили возможности развития стратегического партнерства России и Узбекистана.

#Владимир Путин #Шавкат Мирзиеев
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