Путин и Мирзиеев обсудили подготовку к саммиту ШОС в Самарканде

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры двух стран обсудили подготовку к предстоящему саммиту Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Ожидается, что мероприятие пройдет 15-16 сентября в Самарканде.

«В этом контексте отмечен высокий международный авторитет ШОС, растущий вклад организации в укрепление региональной стабильности и безопасности», — отметили в пресс-службе Кремля.

Также Путин и Мирзиеев обсудили возможности развития стратегического партнерства России и Узбекистана.