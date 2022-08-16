Путин и Мирзиеев обсудили подготовку к саммиту ШОС в Самарканде
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, сообщает пресс-служба Кремля.
Лидеры двух стран обсудили подготовку к предстоящему саммиту Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Ожидается, что мероприятие пройдет 15-16 сентября в Самарканде.
«В этом контексте отмечен высокий международный авторитет ШОС, растущий вклад организации в укрепление региональной стабильности и безопасности», — отметили в пресс-службе Кремля.
Также Путин и Мирзиеев обсудили возможности развития стратегического партнерства России и Узбекистана.